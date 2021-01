Emergenza Covid al Gerundini: contagi sempre più diffusi, tre persone portate in ospedale in piena notte (Di venerdì 8 gennaio 2021) FALCONARA - Emergenza Covid alla casa di riposo Gerundini intorno a mezzanotte: tanti gli ospiti della struttura contagiati, situazione che si protrae ormai da diversi giorni con problemi anche con il ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 8 gennaio 2021) FALCONARA -alla casa di riposointorno a mezza: tanti gli ospiti della strutturaati, situazione che si protrae ormai da diversi giorni con problemi anche con il ...

