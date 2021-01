zazoomblog : Coppa Toscana si riparte con entusiasmo e novità: 4 luglio al Ciocco - #Coppa #Toscana #riparte #entusiasmo - Elbareport : Coppa Toscana, si riparte con entusiasmo e novità - Elbareport - Quotidiano di informazione online dall'isola d'Elb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Toscana

LA NAZIONE

GROSSETO. Scende in campo domenica la seconda categoria per il secondo turno di campionato, dopo il mercoledì di Coppa. Sono chiamate subito a delle conferme importanti... Archiviato il triangolare pr ...E’ tempo di elezioni per la sezione arbitri Aia di Carrara "Giorgio Lazzarotti" che oggi nominerà il suo nuovo presidente. L’urna, per la prima volta, sarà virtuale ed il voto avverrà, così come tutta ...