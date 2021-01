Consigliere comunale Trento, frasi shock: “Siamo cittadini non sudditi di sudici sudisti” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutofrasi shock quelle pronunciate dal Consigliere comunale di Trento del centro – destra Andrea Merler. In un post su Facebook Merler ha ‘dichiarato’ “Siamo cittadini e non sudditi di sudici sudisti”, aveva scritto in una prima versione del post che era iniziato in questo modo: “Un governo meridionalista e sudista, in salsa Pd e 5Stelle, a trazione foggio-salernitana (con cultura del debito) non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna. Se non inizia la stagione invernale non sarà un problema delle regioni del Nord, ma di questo Paese”. Il riferimento evidente è a Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca, foggiano il primo, salernitano – seppur d’adozione – il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoquelle pronunciate daldidel centro – destra Andrea Merler. In un post su Facebook Merler ha ‘dichiarato’ “e nondi”, aveva scritto in una prima versione del post che era iniziato in questo modo: “Un governo meridionalista e sudista, in salsa Pd e 5Stelle, a trazione foggio-salernitana (con cultura del debito) non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna. Se non inizia la stagione invernale non sarà un problema delle regioni del Nord, ma di questo Paese”. Il riferimento evidente è a Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca, foggiano il primo, salernitano – seppur d’adozione – il ...

