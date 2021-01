Caso Genovese | un’altra ragazza conferma ai pm gli abusi | la droga e il sesso nel copione dell’orrore

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Lo schema criminoso è sempre lo stesso. La virulenza dell’aggressione, la medesima riservata a tutte le vittime. A quanto emerge dall’inchiesta sullo stupro a una festa nella “Terrazza Paradiso”, infatti, la “formula” ricalcherebbe le stesse orme nei diversi casi in corso di accertamento. Un festino a base diprima del. Unsperimentato nel tempo. E su ragazze diverse, per abusare delle giovani prede finite nella rete di Albertoai pm:durante un festino Dunque,, difesa dall’avvocato Ivano Chiesa e ascoltata stamane dalla procura milanese,ai pm...

E' stata ascoltata per circa tre ore una delle presunte vittime di Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato il 6 novembre per aver seviziato (il 10 ottobre) una 18enne in casa sua dopo un party a ba ...È stata sentita oggi 8 gennaio in Procura una delle ragazze che ha denunciato per stupro Alberto Genovese, l’imprenditore digitale in carcere ...