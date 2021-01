Calcio, quando le piccole battono le grandi sul campo. Ecco le storie più belle (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia - nel Calcio spagnolo - ha fatto non poco scalpore: l'Atletico Madrid di Simeone, primo in classifica in campionato è stato eliminato nei 32esimi di finale di Copa del Rey per mano del Cornellà, squadra di terza divisione. Un risultato che lascia a bocca aperta, ma che non deve sorprendere, perché di storie da Davide contro Golia il Calcio è pieno, favole indimenticabili per qualcuno, onta difficile da dimenticare per qualcun altro. Specialmente se questo qualcuno è una squadra forte e blasonata, abituata a calcare i palcoscenici della Champions League, e che va in crisi su un piccolo campo di periferia, uno di quelli con il bar che fa panini e caffè, il parcheggio dietro le porte e le reti per non far uscire il pallone. È proprio quello che è successo all'Atletico (che anche lo scorso anno era uscito dalla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La notizia - nelspagnolo - ha fatto non poco scalpore: l'Atletico Madrid di Simeone, primo in classifica in campionato è stato eliminato nei 32esimi di finale di Copa del Rey per mano del Cornellà, squadra di terza divisione. Un risultato che lascia a bocca aperta, ma che non deve sorprendere, perché dida Davide contro Golia ilè pieno, favole indimenticabili per qualcuno, onta difficile da dimenticare per qualcun altro. Specialmente se questo qualcuno è una squadra forte e blasonata, abituata a calcare i palcoscenici della Champions League, e che va in crisi su un piccolodi periferia, uno di quelli con il bar che fa panini e caffè, il parcheggio dietro le porte e le reti per non far uscire il pallone. È proprio quello che è successo all'Atletico (che anche lo scorso anno era uscito dalla ...

pisto_gol : È tornato il calcio all’italiana, pallone agli avversari, difesa e contropiede. Ma il Calcio, come la Storia, anche… - Inter : ? | 5 COSE ?? Non solo calcio: @AchrafHakimi ama giocare anche a basket e... ?? Da quando è a Milano c'è un piatto c… - hilalo99 : RT @jo19N26: Ne ho visti di campi, di partite, di esultanze, ma quello che successe in quella notte all’Olimpico, quando il 7 tirò giù quel… - targa_rtarga53 : @Alex_Cavasinni In questa intervista Bergomi parla in modo appropriato e intelligente: quando è insieme a Caressa i… - diego1926NA : RT @jo19N26: Ne ho visti di campi, di partite, di esultanze, ma quello che successe in quella notte all’Olimpico, quando il 7 tirò giù quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio quando Calcio, quando le piccole battono le grandi. Ecco le storie più belle GQ Italia Sepp Blatter ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita

Non è chiaro di che malattia soffra l’84enne ex presidente della Fifa. La figlia Corinne: «È in ospedale sta meglio, ma ha bisogno di tempo per recuperare e di riposo» ...

Calcio, Civitavecchia e D’Aponte: matrimonio possibile

È tornato ad allenarsi ieri, in maniera individuale, in attesa di farlo collettivamente dal 15 gennaio contagi da covid-19 permettendo, ma il Civitavecchia pensa già al futuro e in particolare alla pr ...

Non è chiaro di che malattia soffra l’84enne ex presidente della Fifa. La figlia Corinne: «È in ospedale sta meglio, ma ha bisogno di tempo per recuperare e di riposo» ...È tornato ad allenarsi ieri, in maniera individuale, in attesa di farlo collettivamente dal 15 gennaio contagi da covid-19 permettendo, ma il Civitavecchia pensa già al futuro e in particolare alla pr ...