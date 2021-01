Cachet bomba per Asia Argento all’Isola dei Famosi | Carolina Morace dice di “No” | le ultime news

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Proseguono senza interruzione i preparati per la nuova edizione de L’Isola dei2021 in partenza a marzo su Canale 5 con Ilary Blasi. Tra le tante novità, anche qualche indiscrezione sul potenziale inviato di questo anno e ilchoc diperdeirifiuta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.