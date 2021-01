Borse, Europa chiude in rosso. Wall Street rifiata dopo i record ma crolla Twitter (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giornata di realizzi per gli indici del Vecchio Continente che guardano alle evoluzioni della situazione della politica Usa e dei vaccini. Milano limita le perdite nel finale (-0,3%) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giornata di realizzi per gli indici del Vecchio Continente che guardano alle evoluzioni della situazione della politica Usa e dei vaccini. Milano limita le perdite nel finale (-0,3%)

Ultime Notizie dalla rete : Borse Europa Wall Street su nuovi record, le Borse europee chiudono positive Il Sole 24 ORE Wall Street, Twitter crolla del 10%, Facebook in forte calo. «Effetto Trump» sulla Borsa

La discesa è legata alla decisione di bandire l’account personale dell’ex presidente americano Donald Trump per il rischio di ulteriori incitazioni alla violenza ...

Recovery Plan, in 3 anni 94 miliardi. E con i fondi Ue il totale cresce a 310

Il Recovery plan italiano punta a correre. Nel documento inviato ieri ai partiti della maggioranza (172 pagine di progetti e riforme), viene spiegato che l’Italia ha intenzione di impegnare ...

