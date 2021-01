Bonaccini: "Pronti a fare i vaccini anche di notte" (Di venerdì 8 gennaio 2021) “L’Italia si sta comportando bene” sulla prima fase dei vaccini e “da marzo sarà la vera sfida”, ha detto a Mattino 5 il presidente della Regione Emilia-Romagna e Stefano Bonaccini. Secondo cui è necessario “coinvolgere i medici di base per ampliare la platea vaccinale”. Per Bonaccini “si è detto che a fine anno si avrà l’immunità di gregge, ma io penso che si possa avere parecchi mesi prima e noi come Emilia-Romagna vogliamo essere Pronti a raddoppiare o triplicare” il numero di dosi somministrate. “Ho detto ai direttori delle Asl di tenerci Pronti anche per aperture notturne, se serve”. “In tutta Europa ci sono situazioni addirittura più pesanti dell’Italia. La terza ondata non è esclusa e per combattere la pandemia economica e sociale bisogna che sconfiggiamo quella sanitaria. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) “L’Italia si sta comportando bene” sulla prima fase deie “da marzo sarà la vera sfida”, ha detto a Mattino 5 il presidente della Regione Emilia-Romagna e Stefano. Secondo cui è necessario “coinvolgere i medici di base per ampliare la platea vaccinale”. Per“si è detto che a fine anno si avrà l’immunità di gregge, ma io penso che si possa avere parecchi mesi prima e noi come Emilia-Romagna vogliamo esserea raddoppiare o triplicare” il numero di dosi somministrate. “Ho detto ai direttori delle Asl di tenerciper aperture notturne, se serve”. “In tutta Europa ci sono situazioni addirittura più pesanti dell’Italia. La terza ondata non è esclusa e per combattere la pandemia economica e sociale bisogna che sconfiggiamo quella sanitaria. ...

Il governatore dell'Emilia-Romagna punta all'immunità di gregge "diversi mesi prima della fine dell'anno". "Necessario coinvolgere i medici di base" ...

