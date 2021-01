Benevento-Atalanta, Inzaghi: “Non siamo ancora una favola, ci vorrà tempo. Noi come i nerazzurri? Rispondo così” (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'Atalanta rimarrà sempre nel mio cuore.Benevento, Vigorito: “Inzaghi? Se lo esonero lo rimetto in attacco. Qui tanti non volevano venire…”Queste le parole di Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento che ha parlato così alla vigilia dell'importante match di Serie A contro l'Atalanta. L'allenatore della formazione giallorossa ha vestito da giocatore la maglia dei bergamaschi durante la stagione 1996-97, ed è quindi ancora più coinvolto da una sfida già dal significativo coefficiente di difficoltà. Inzaghi - durante la conferenza stampa - ha allontanato tutti i paragoni che vedrebbero la sua squadra molto vicina al modello di quella guidata da Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: "Noi l'Atalanta del Sud? Ci vuole ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'rimarrà sempre nel mio cuore., Vigorito: “? Se lo esonero lo rimetto in attacco. Qui tanti non volevano venire…”Queste le parole di Pippo, tecnico delche ha parlatoalla vigilia dell'importante match di Serie A contro l'. L'allenatore della formazione giallorossa ha vestito da giocatore la maglia dei bergamaschi durante la stagione 1996-97, ed è quindipiù coinvolto da una sfida già dal significativo coefficiente di difficoltà.- durante la conferenza stampa - ha allontanato tutti i paragoni che vedrebbero la sua squadra molto vicina al modello di quella guidata da Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole: "Noi l'del Sud? Ci vuole ...

