Amici, Arianna mente ad Arisa e il video la incastra: Kika e Raffaele stufi (Di venerdì 8 gennaio 2021) La giovane allieva ha detto una piccola bugia a lezione con l'insegnante e gli altri sono andati su tutte le furie quando lo hanno scoperto: è scontro in casetta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 8 gennaio 2021) La giovane allieva ha detto una piccola bugia a lezione con l'insegnante e gli altri sono andati su tutte le furie quando lo hanno scoperto: è scontro in casetta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Walid_Doughan : Arianna è entrata ad amici per dormire e basta. #Amici20 - MaryPayne9444 : RT @sof0213: #amici20 'Arianna è venuta ad amici per dormire' RAFFAELE, SAY IT LOUDER ? - SemideaW : RT @sof0213: #amici20 'Arianna è venuta ad amici per dormire' RAFFAELE, SAY IT LOUDER ? - Debina87 : RT @___not_today: Arianna è entrata ad Amici per battere il record di figure di merda #Amici20 - Alisia05692966 : RT @sof0213: #amici20 'Arianna è venuta ad amici per dormire' RAFFAELE, SAY IT LOUDER ? -