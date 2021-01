Amici 20, bacio tra Giulia e Sangiovanni: lei “è il mio primo”, ma lui “mi mette l’ansia” – VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si parla di sentimenti nella Scuola di Amici 20. La giovane ballerina Giulia Stabile per la prima volta ha baciato un ragazzo, Sangiovanni, cantante della medesima edizione del talent di Maria De Filippi. Dopo aver attirato l’attenzione per il suo interesse in parte buffo e goffo nei confronti del ballerino professionista Sebastian, questa volta l’allieva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si parla di sentimenti nella Scuola di20. La giovane ballerinaStabile per la prima volta ha baciato un ragazzo,, cantante della medesima edizione del talent di Maria De Filippi. Dopo aver attirato l’attenzione per il suo interesse in parte buffo e goffo nei confronti del ballerino professionista Sebastian, questa volta l’allieva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

