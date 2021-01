“A casa con te” | il Comune di Treviolo a supporto di anziani | persone sole e famiglie in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sarà sufficiente una telefonata per non sentirsi più soli, per chiedere aiuto, compagnia, qualcuno che possa portare la spesa ao che dia una mano a sbrigare questioni burocratiche. Con l’inizio del nuovo anno è partito il servizio “Acon te”, promosso dai Servizi Socio-educativi deldiin collaborazione con la cooperativa Namasté e la Commissione Politiche Giovanili. Il progetto è rivolto agliresidenti a, alle, alleche si trovano in un momento di fragilità. Da tempo nei pensieri del vicesindaco e assessore alle Politiche Socio-Educative Virna Invernici, “Acon te” ha visto la luce al termine di un anno pieno didovute ...