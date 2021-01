A Bologna 200 iniezioni in più con le vaccinazioni serali

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) BOLOGNA – Scatto in avanti della campagna vaccinale in Emilia-Romagna. Da lunedì prossimo, 11 gennaio, l’Ausl di Bologna inizierà infatti a vaccinare anche di sera, estendendo l’orario di attività del punto vaccini della Fiera fino alle 22. Sarà così possibile vaccinare fino a 200 persone in più per ogni turno serale. Dopo quello di lunedì, il successivo è in programma venerdì 15 gennaio. I turni aggiuntivi saranno dedicati ad alcune categorie specifiche, come le direzioni di Ausl, Rizzoli e Policlinico Sant’Orsola, il personale degli uffici sanitari delle Forze dell’ordine, di Esercito e Inail, gli assistenti sociali e gli psicologi del Comune di Bologna, i rappresentanti delle associazioni dei pazienti e di volontariato attive negli ospedali.