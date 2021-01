Zona Rossa fino al 21 gennaio: “Curva risale, ci sono troppi positivi”. (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dal 7 al 21 gennaio il comune di San Fratello, piccolo paese della provincia di Messina, diventerà ufficialmente “Zona Rossa” in virtù di un'ordinanza regionale emanata dal governatore Nello Musumeci. La situazione, dunque, resta preoccupante sui Nebrodi, e dopo Capizzi anche un altro comune si tinge di “rosso”. La richiesta di chiudere i confini per evitare l'aumento dei contagi era arrivata negli ultimi giorni dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, che aveva lanciato l'allarme dopo gli ultimi riscontri ai tamponi molecolari e il comportamento della cittadinanza, ritenuto poco responsabile: (Continua..) “Si continuano a fare pranzi e cene conviviali con troppe persone - ha detto il sindaco di San Fratello - soprattutto in campagna, e si fa poco per evitare di incontrare il nemico in agguato, questo maledetto virus che ha messo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dal 7 al 21il comune di San Fratello, piccolo paese della provincia di Messina, diventerà ufficialmente “” in virtù di un'ordinanza regionale emanata dal governatore Nello Musumeci. La situazione, dunque, resta preoccupante sui Nebrodi, e dopo Capizzi anche un altro comune si tinge di “rosso”. La richiesta di chiudere i confini per evitare l'aumento dei contagi era arrivata negli ultimi giorni dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto, che aveva lanciato l'allarme dopo gli ultimi riscontri ai tamponi molecolari e il comportamento della cittadinanza, ritenuto poco responsabile: (Continua..) “Si continuano a fare pranzi e cene conviviali con troppe persone - ha detto il sindaco di San Fratello - soprattutto in campagna, e si fa poco per evitare di incontrare il nemico in agguato, questo maledetto virus che ha messo ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona Rossa Covid, l’Umbria rischia di tornare zona rossa La Nazione Covid: Zaia,improbabile zona rossa per i dati che abbiamo

(ANSA) – VENEZIA, 07 GEN – "Vedo improbabile la zona rossa per i dati che abbiamo": è la previsione del Presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla prossima ricollocazione e il possibile ‘declassamento’ d ...

Aumento contagi, sindaco di Borgia: “La situazione è seria e ci preoccupa” (VIDEO)

A causa dell'aumento dei contagi, è stata disposta la chiusura di :ristoranti, bar, pizzerie anche per l'asporto e servizio di domicilio.

