Washington, Capitol Hill: preservare sicurezza e stato di diritto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quello che è accaduto a Washington è una situazione senza precedenti, che ha scosso il mondo intero. Gruppi di manifestanti pro Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all’interno del complesso di Capitol Hill, dove il Congresso era riunito per certificare l’elezione di Joe Biden. All’esterno e all’interno del Campidoglio è successo di tutto: scontri, spari, lancio di lacrimogeni. Sono quattro le persone morte durante l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del presidente Donald Trump. Lo ha reso noto il capo della polizia di Washington DC Robert Contee. Trump non ha parlato in tv ma è intervenuto sui social per invitare i manifestanti ad andare a casa. Anche Biden ha lanciato un appello alla popolazione e a Trump. «La nostra democrazia è sotto un assalto e una minaccia senza precedenti. ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quello che è accaduto aè una situazione senza precedenti, che ha scosso il mondo intero. Gruppi di manifestanti pro Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all’interno del complesso di, dove il Congresso era riunito per certificare l’elezione di Joe Biden. All’esterno e all’interno del Campidoglio è successo di tutto: scontri, spari, lancio di lacrimogeni. Sono quattro le persone morte durante l’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del presidente Donald Trump. Lo ha reso noto il capo della polizia diDC Robert Contee. Trump non ha parlato in tv ma è intervenuto sui social per invitare i manifestanti ad andare a casa. Anche Biden ha lanciato un appello alla popolazione e a Trump. «La nostra democrazia è sotto un assalto e una minaccia senza precedenti. ...

SirDistruggere : Nella prima foto la sicurezza a difesa del Lincoln Memorial a #Washington DC durante le proteste del… - marcobardazzi : La CNN è andata a cercare precedenti storici. L'ultima volta che il Capitol di Washington era stato violato era il… - TNannicini : In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, r… - sidewayseye : RT @Bufalenet: L’ultima trovata sovranista, nel tentativo di far ricadere su altri quanto sta accadendo in queste ore a Washington, investe… - ofiucus : Per fortuna anche l'America più bella e libera protesta contro i golpisti neonazisti fomentati da Trump e Giuliani. -

Ultime Notizie dalla rete : Washington Capitol Washington, quattro morti dopo gli scontri dentro e fuori Capitol Hill L'HuffPost Congresso Usa proclama vittoria di Biden. Trump isolato, rischia la rimozione

Il Congresso ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta del Congresso a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale ...

Chi è Jake Angeli, lo Sciamano di QAnon a capo della protesta di Washington

Ma da diverse ore è diventata anche sede di una folle protesta dei sostenitori del Presidente uscente Donald Trump. Gli altri gruppi che hanno preso parte all’insurrezione di Washington. Jacke Angeli ...

Il Congresso ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta del Congresso a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale ...Ma da diverse ore è diventata anche sede di una folle protesta dei sostenitori del Presidente uscente Donald Trump. Gli altri gruppi che hanno preso parte all’insurrezione di Washington. Jacke Angeli ...