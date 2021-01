‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/01/20 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cioè, fatemi capire, questi hanno anticipato la messa in onda della trasmissione, facendola ripartire immotivatamente da oggi invece che da lunedì, per mandare in onda sta cacata di puntata? L’unica cosa carina è stata quella clip in cui veniva mostrata la bellissima Bianca Aruta che è davvero una bimba splendida ma per il resto? Sossio Aruta fa 50 anni e si presenta in studio con Ursula Bennardo quando io ero già in modalità: Ma poi alle volte è meglio rimanere nell’ombra e lasciare l’illusione di vivere dei rapporti idilliaci piuttosto che aprire bocca e, nel giro di 10 minuti, raccontare di messaggi occultati, video nascosti e bugie raccontate che a na certa avete dato modo persino a Gianni Sperti di spernacchiarvi. A Gianni Sperti. E se tutti ci auguriamo che il 2021 possa portarsi via almeno qualcuna della miriade di sventure che si sono abbattute sulle nostre ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cioè, fatemi capire, questi hanno anticipato la messa in onda della trasmissione, facendola ripartire immotivatamente da oggi invece che da lunedì, per mandare in onda sta cacata di? L’unica cosa carina è stata quella clip in cui veniva mostrata la bellissima Bianca Aruta che è davvero una bimba splendida ma per il resto? Sossio Aruta fa 50 anni e si presenta in studio con Ursula Bennardo quando io ero già in modalità: Ma poi alle volte è meglio rimanere nell’ombra e lasciare l’illusione di vivere dei rapporti idilliaci piuttosto che aprire bocca e, nel giro di 10 minuti, raccontare di messaggi occultati, video nascosti e bugie raccontate che a na certa avete dato modo persino a Gianni Sperti di spernacchiarvi. A Gianni Sperti. E se tutti ci auguriamo che il 2021 possa portarsi via almeno qualcuna della miriade di sventure che si sono abbattute sulle nostre ...

TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - trash_italiano : In arrivo una versione vip di Uomini e Donne in prima serata? Ecco l’indiscrezione - FilScian : RT @catlatorre: Secondo il comandante della Municipale di Ferrara, le pistole in dote sono ingestibili dalle donne 'le cui mani sono idonee… - LaRonnie_ : Ma davvero faranno Uomini e Donne Vip in prima serata? Maria per me possiamo fare un intero canale senza problemi -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Codice fiscale: oggi il calcolo è veloce ea portata di click Fortune Italia