Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si aggrava il bilancio delle vittime in seguito agli scontri avvenuti ieri durante la salsa congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump oltre la donna uccisa da colpi Darma da fuoco esplosi da un agente del Campidoglio altre persone sono morte per emergenze complicanze mediche 13 feriti 52 le persone arrestate molte per violazione del coprifuoco Intanto il sindaco di Washington hai speso l’emergenza pubblica per altri 15 giorni fino al 21 gennaio il giorno dopo l’insediamento di Joe biden appuntamento per il quale si temono nuovi forti tensioni e dopo il no di camera e senato La prima versione sull’ordine Arizona il congresso è tornata a riunirsi instaura esaminando e contando i certificati dei voti del collegio elettorale è stato arrestato è Donald ...