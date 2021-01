Serie A: due turni di squalifica e ammenda per Nandez (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 2 le giornate di squalifica attribuite a Nahitan Nandez dal Giudice Sportivo dopo il sedicesimo turno di Serie A. Il centrocampista sudamericano del Cagliari è stato espulso nel finale di gara contro il Benevento. La motivazione: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”. Per Nandez anche ammonizione con diffida e ammenda di 5000 euro. Foto: Twitter ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 2 le giornate diattribuite a Nahitandal Giudice Sportivo dopo il sedicesimo turno diA. Il centrocampista sudamericano del Cagliari è stato espulso nel finale di gara contro il Benevento. La motivazione: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”. Peranche ammonizione con diffida edi 5000 euro. Foto: Twitter ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Serie A, gli squalificati per la 17a giornata: la decisione su Nandez

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Qu ...

