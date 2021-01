Scuola, manifestazioni in tutta Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo le festività natalizie, sono riprese le lezioni in presenza per 5 milioni di studenti e di bambini di materne, elementari e medie. E’ slitttato all’11 gennaio il rientro degli studenti delle superiori, che sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo le festività natalizie, sono riprese le lezioni in presenza per 5 milioni di studenti e di bambini di materne, elementari e medie. E’ slitttato all’11 gennaio il rientro degli studenti delle superiori, che sono scesi in piazza inper protestare. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Scuola, manifestazioni in tutta Italia - Affaritaliani : 'Scuole in presenza e sicure', sit-in di protesta a Milano - fdiciannove : @Rathljost La scuola italiana nel concreto ha tanti problemi, io sto parlando a livello di sistema scolastico. Il d… - iltirreno : Giovedì 7 torneranno in classe i bambini delle materne, delle elementari e i ragazzi delle medie di quasi tutta Ita… - milady207 : @ConteRetweet Io fui bloccata perché gli avevo dato del boomer quando fece il tweet sugli studenti che saltano la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola manifestazioni Manifestazioni: contro lo slittamento all’11 gennaio e per la priorità alla scuola Tecnica della Scuola Covid Toscana, 667 nuovi casi e 18 morti: il bollettino

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...

36 persone sono state arrestate a Istanbul per aver protestato contro la nomina del rettore di un’importante università

Da lunedì alcune centinaia di studenti dell'Università del Bosforo di Istanbul, una delle più prestigiose della Turchia, stanno protestando contro la ...

In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del boll ...Da lunedì alcune centinaia di studenti dell'Università del Bosforo di Istanbul, una delle più prestigiose della Turchia, stanno protestando contro la ...