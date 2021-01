Saviano: “Attivisti pro Trump sono bianchi privilegiati”. Anche Ashli Babbit lo era? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – All’appello mancava solo lui. Stiamo parlando, ovviamente, di Roberto Saviano, che non poteva certo non dire la sua sull’assalto al Congresso da parte degli Attivisti pro Trump. Nell’esprimere il suo giudizio, il «bardo cosmopolita» lo ha fatto alla solita maniera: parlando da oracolo e pronunciando mostruosità senza né capo né coda. In suo post su Facebook, infatti, Saviano ha evocato il «privilegio bianco» (white privilege) per descrivere il modo in cui Donald Trump ha trattato i suoi fan che hanno fatto irruzione in Campidoglio. Saviano contro gli Attivisti pro Trump «Quando qualcuno vi chiederà cos’è il privilegio bianco, avrete modo di spiegare facilmente in cosa consiste mostrando queste foto», esordisce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – All’appello mancava solo lui. Stiamo parlando, ovviamente, di Roberto, che non poteva certo non dire la sua sull’assalto al Congresso da parte deglipro. Nell’esprimere il suo giudizio, il «bardo cosmopolita» lo ha fatto alla solita mani: parlando da oracolo e pronunciando mostruosità senza né capo né coda. In suo post su Facebook, infatti,ha evocato il «privilegio bianco» (white privilege) per descrivere il modo in cui Donaldha trattato i suoi fan che hanno fatto irruzione in Campidoglio.contro glipro«Quando qualcuno vi chiederà cos’è il privilegio bianco, avrete modo di spiegare facilmente in cosa consiste mostrando queste foto», esordisce ...

DianaLanciotti : RT @IlPrimatoN: Ma Saviano in che mondo vive? - CasagrandeStef : RT @IlPrimatoN: Ma Saviano in che mondo vive? - corneliride : RT @IlPrimatoN: Ma Saviano in che mondo vive? - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Ma Saviano in che mondo vive? - respectjungle : RT @IlPrimatoN: Ma Saviano in che mondo vive? -

Ultime Notizie dalla rete : Saviano Attivisti Saviano: “Attivisti pro Trump sono bianchi privilegiati”. Anche Ashli Babbit lo era? Il Primato Nazionale Verona, revocata la cittadinanza a Roberto Saviano, conferita nel 2008

Roberto Saviano non è più un «cittadino onorario» di Verona. La decisione dopo l'appoggio a Carola Rackete e Mimmo Lucano, oltre alle dure critiche a (...) ...

Roberto Saviano non è più un «cittadino onorario» di Verona. La decisione dopo l'appoggio a Carola Rackete e Mimmo Lucano, oltre alle dure critiche a (...) ...