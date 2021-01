Samsung: al CES 2021 la gamma di frigoriferi BESPOKE (Di giovedì 7 gennaio 2021) In occasione del CES 2021, la fiera dedicata al mondo dell’elettronica di consumo che quest’anno si svolge completamente in versione digitale, Samsung presenta una serie rinnovata di frigoriferi smart BESPOKE Samsung Electronics annuncia l’arrivo in Italia dei frigoriferi BESPOKE, la nuova gamma presentata in esclusiva al CES 2021 includerà tre formati: Monoporta, Combinato e 4 Porte, perfetti per essere accostati in base allo spazio disponibile e alle esigenze di ogni utente. Tutti i modelli hanno linee eleganti e un pannello frontale con maniglie a gola, in grado di integrarsi perfettamente con lo stile di ogni cucina. Il modello 4 porte inoltre è dotato del nuovo Beverage Center e di una Flex Zone ancora più performante. I ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 gennaio 2021) In occasione del CES, la fiera dedicata al mondo dell’elettronica di consumo che quest’anno si svolge completamente in versione digitale,presenta una serie rinnovata dismartElectronics annuncia l’arrivo in Italia dei, la nuovapresentata in esclusiva al CESincluderà tre formati: Monoporta, Combinato e 4 Porte, perfetti per essere accostati in base allo spazio disponibile e alle esigenze di ogni utente. Tutti i modelli hanno linee eleganti e un pannello frontale con maniglie a gola, in grado di integrarsi perfettamente con lo stile di ogni cucina. Il modello 4 porte inoltre è dotato del nuovo Beverage Center e di una Flex Zone ancora più performante. I ...

