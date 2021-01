Salernitana-Pordenone, nessuna scommessa sospetta per i bookmaker (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è stato registrato nessun flusso anomalo di puntate per la gara di Serie B fra Salernitana e Pordenone e non è stato necessario l’intervento della task-force anti-match fixing del Ministero dell’Interno. Il match del 4 gennaio ha infatti sollevato varie polemiche dopo la sconfitta per 0-2 della squadra di Castori e il successivo comunicato della società granata, preoccupata per possibili anomalie sulle scommesse effettuate sull’incontro. Timori che però erano infondati poichè non hanno trovato riscontri nel flussi di gioco registrati dai maggiori bookmaker italiani: la quota della Salernitana è in effetti salita (dal 2,50 all’apertura delle giocate al 3,05 della chiusura), mentre è scesa quella del Pordenone (da 3,05 a 2,50), ma secondo gli operatori tali oscillazioni rientrano nella normalità del ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Non è stato registrato nessun flusso anomalo di puntate per la gara di Serie B frae non è stato necessario l’intervento della task-force anti-match fixing del Ministero dell’Interno. Il match del 4 gennaio ha infatti sollevato varie polemiche dopo la sconfitta per 0-2 della squadra di Castori e il successivo comunicato della società granata, preoccupata per possibili anomalie sulle scommesse effettuate sull’incontro. Timori che però erano infondati poichè non hanno trovato riscontri nel flussi di gioco registrati dai maggioriitaliani: la quota dellaè in effetti salita (dal 2,50 all’apertura delle giocate al 3,05 della chiusura), mentre è scesa quella del(da 3,05 a 2,50), ma secondo gli operatori tali oscillazioni rientrano nella normalità del ...

