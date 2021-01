Roma | da record | inarrestabile nei primi tempi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Non solo un’altra netta ed importantissima vittoria per la, che mette nel mirino il secondo posto occupato dall’Inter e che sfiderà nella prossima giornata nel suo fortino che è diventato l’Olimpico. Anche nella partita di ieri, la squadra di Fonseca ha chiuso i giochi nel primo tempo, 0-3. Cosa che molte volte è capitato ai giallorossi in questa stagione. Con le marcature di ieri, laè la squadra che nei 5 maggiori campionati europei segna di più nei(già 22 gol). Di questi ben 8 sono arrivati entro i15 minuti, altroper i giallorossi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

iosoioevoi : - OverTheOdds_ : Recap?? Roma ML? Lazio ML? Roma/Crotone U11.5 Corners? Atalanta -1? Atalanta/Parma U11.5 Corners? Napoli -1? Napoli… - infoitsport : Roma, record storico con le neopromosse. Ma il Crotone spezza il tabù gol - P_ompeo : RT @ASRomaPartite: La Roma detiene il record nella storia della Serie A TIM sia per vittorie consecutive (attualmente 25) contro squadre ne… - romanewseu : Roma, record storico con le neopromosse. Ma il #Crotone spezza il tabù gol ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma record

alfredopedulla.com

Lotteria Italia 2020-2021: a Pavia città vinti 75mila euro. Vinti due biglietti da 50mila e 25mila euro ciascuno.Al via anche in provincia di Frosinone lo screening anticovid per gli studenti delle superiori in vista della ripartenza della scuola dopo le vacanze natalizie, posticipata, ...