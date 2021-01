Per lo scudetto c’è anche la Juve! (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Redazione. “Milan – Juventus”, queste sono le partite da vincere e la Juve l’ha vinta. I rossoneri non perdevano dall’8 marzo 2020, e c’è voluta... Leggi su freeskipper (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Redazione. “Milan – Juventus”, queste sono le partite da vincere e la Juve l’ha vinta. I rossoneri non perdevano dall’8 marzo 2020, e c’è voluta...

Gazzetta_it : #SerieA, #MilanJuve 1-3: Chiesa (doppietta) rilancia i bianconeri per lo scudetto - forumJuventus : Bentancur: 'Rimonta scudetto possibile con la mentalità giusta e gli scontri diretti. Pirlo sta facendo un gran lav… - capuanogio : L'#Inter ha un potenziale enorme e con una sola manifestazione in testa è per distacco la favorita per lo scudetto.… - Italia_Notizie : Baricco: 'Per amore mi sono perso lo scudetto del Torino' - freeskipperIT : Per lo scudetto c'è anche la Juve! -