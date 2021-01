Oltre ai folli trumpiani | Washington combatte anche con un boom di contagi da Coronavirus

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Come se non fosse abbastanza,aiche hanno tentato il golpedeverecon il, che proprio nella capitale Usa sta causando undinelle ultime ...

lascassapalle : Spero che gli americani, oltre ad arrestare quei folli che hanno assaltato la Casa bianca, arrestino il vero e unic… - Cede66De : Questi spero siano stati identificati e perseguita dalla giustizia usa oltre che dal diavolo che li ha generati !!… - __Bread_____ : RT @jkbansan: hashtag r0smello un covo di folli oltre ogni limite possibile ed immaginabile - jkbansan : hashtag r0smello un covo di folli oltre ogni limite possibile ed immaginabile - danisogna : @PoliticallyUn11 Ok, scusa l’imprecisione... comunque i sostenitori di Trump non sono militari, ma sono molto armat… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre folli

Startmag Web magazine

Il dato delle ultime 24 ore, registra 252 nuovi contagi e due morti a Washington, 2.745 casi positivi e 41 morti in Maryland, 4728 contagi e 49 morti in Virginia.L’Ue e non il trittico delle richieste renziane (Recovery, servizi e rimpastino) è il vero tema che potrebbe determinare la soluzione della crisi di governo. Ne è convinto Stefano Folli, editorialista ...