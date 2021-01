NBA 2020 2021 | Boston batte Miami | vincono ancora i Sixers

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) I Philadelphia 76ers trovano il successo numero sette in stagione,ndo i Washington Wizards nel match valevole per la regular season di NBA. Embiid e compagni si impongono per 141-136, confermando il primo posto nella Eastern Conference davanti a Orlando e Indiana. Salgono anche iCeltics, che in trasferta all’AmericanAirlines Arena battono iHeat per 107-105. Sono 27 i punti messi a referto da Jayson Tatum, mentre Jaylen Brown tocca quota 21. La squadra di coach Brad Stevens ora è al quarto posto della Conference. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE I RISULTATI DELLA NOTTEHeat-Celtics 105-107 New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 110-111 Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 130-115 Phoenix Suns-Toronto Raptors 123-115 Orlando ...