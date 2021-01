National Trophy | Pontone rinnova con Bike&Motor per confermarsi al top

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La stagione 2020 ha segnato la rinascita per la carriera di Armando, grande protagonista del600 all'esordio nella categoria in sella alla Yamaha R6 del team Bike&Motor , con ...

Ultime Notizie dalla rete : National Trophy

Motosprint.it

Il pilota nativo di Pontecorvo correrà nella classe 600 del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto per il secondo anno di fila, sempre come portacolori della squadra di Alessandro Mazza ...Novità e conferme per le classi del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto, che vedrà ai nastri di partenza della nuova stagione due piloti svizzeri e diversi volti già noti nel panorama tricolore ...