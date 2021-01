Napoli, quanto pesa l’assenza di Osimhen: la statistica (Di giovedì 7 gennaio 2021) Percentuale bassa di vittorie da parte del Napoli senza Victor Osimhen in campo Il 2021 ha già regalato il primo dolore al Napoli di Gennaro Gattuso. La sconfitta in casa contro lo Spezia è infatti da considerare molto pesante, nonostante la grossa mole di gioco prodotta dagli azzurri. Alla squadra partenopea sta mancando anche la presenza di Victor Osimhen e una statistica lo conferma. Con l’attaccante nigeriano in campo, il Napoli ha conquistato l’84% di vittorie. Senza l’ex Lille, invece, gli azzurri hanno portato a casa solo il 44% di successi. Dopo il problema alla spalla, Osimhen è ora alle prese con il Covid-19 e il suo ritorno a disposizione è ancora un punto interrogativo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Percentuale bassa di vittorie da parte delsenza Victorin campo Il 2021 ha già regalato il primo dolore aldi Gennaro Gattuso. La sconfitta in casa contro lo Spezia è infatti da considerare moltonte, nonostante la grossa mole di gioco prodotta dagli azzurri. Alla squadra partenopea sta mancando anche la presenza di Victore unalo conferma. Con l’attaccante nigeriano in campo, ilha conquistato l’84% di vittorie. Senza l’ex Lille, invece, gli azzurri hanno portato a casa solo il 44% di successi. Dopo il problema alla spalla,è ora alle prese con il Covid-19 e il suo ritorno a disposizione è ancora un punto interrogativo. Leggi su Calcionews24.com

