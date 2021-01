Napoli, Gattuso contro Antinelli: “Ma cosa mi devo rimproverare? Abbiamo fatto 30 tiri” (VIDEO) (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Antinelli, ma cosa mi devo rimproverare? Ho fatto 30 tiri in porta oggi, che domande mi fai? Perché dovevo sostituire Maksimovic? Poi lo perdevo per 2-3 settimane, mi andava in down”. Gennaro Gattuso ha risposto così ad Alessandro Antinelli, giornalista della Rai, durante la conferenza stampa al termine della sconfitta per 2-1 del Napoli contro lo Spezia nella gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “, mami? Ho30in porta oggi, che domande mi fai? Perché dovevo sostituire Maksimovic? Poi lo perper 2-3 settimane, mi andava in down”. Gennaroha risposto così ad Alessandro, giornalista della Rai, durante la conferenza stampa al termine della sconfitta per 2-1 dello Spezia nella gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. SportFace.

