Masterchef | Barbieri e Locatelli parlano | da dietro spunta Cannavacciuolo | ma che combina? – VIDEO

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La decima edizione diincuriosisce moltissimi spettatori: i concorrenti sono sempre più bravi ma gli chef sempre più severi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@it) Durante la quarta puntata del noto talent show targato Sky è andato in onda un curioso siparietto tra lo chef, L'articolo proviene da YesLife.it.

MasterChef_it : Chef Barbieri come il secchione che non vi faceva copiare. #MasterChefIt @barbierichef - barbierichef : RT @LadyManu2604: Chef Barbieri quest'anno severissimo...ma giusto @barbierichef @MasterChef_it #MasterChefIt - LadyManu2604 : Chef Barbieri quest'anno severissimo...ma giusto @barbierichef @MasterChef_it #MasterChefIt - Isabelcarax24 : RT @ylenia490: Sì, comunque tutto bellissimo: Cannavacciuolo è un gigante buono, Barbieri super fashion e Locatelli è da sposare. Ma quando… - jadecixy : RT @ylenia490: Sì, comunque tutto bellissimo: Cannavacciuolo è un gigante buono, Barbieri super fashion e Locatelli è da sposare. Ma quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef Barbieri

Nessuno è al sicuro: è la lezione della serata che ha messo in seria difficoltà anche chi sulla carta era più forte. Il primo ...La sfida per riuscire a vincere il titolo di decimo MasterChef italiano continua – giovedì 7 gennaio, alle 21.15 su Sky e NOW TV ...