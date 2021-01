Marion Ramsey è morta a 73 anni | in Scuola di polizia era l' agente Laverne Hooks

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L'attriceall'età di 73, era conosciuta dal pubblico per i film didiin cui ha interpretatooggi giovedì 7 gennaio 2021 all'età di 73, l'attrice era conosciuta per il ruolo dinei film didi. La triste notizia è stata comunicata dai responsabili di Roger Paul Inc, agenzia di manager che lavorava con l'attrice. La causa del decesso dinon è stata per ora rivelata, anche se non stava bene da alcuni giorni. L'attrice era nata a Philadelphia e ha iniziato la sua ...