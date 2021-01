Lombardia, Salvini: "Entro oggi nuova squadra per Regione" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Conto che Entro oggi Regione Lombardia abbia una nuova squadra". Lo dice Matteo Salvini, ospite all''Aria pulita', su 7Gold. "La Moratti? Dal mio punto di vista è una garanzia", dice poi, riferendosi all'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti. "Chi è stata a Palazzo Marino penso possa fare bene anche da assessore". "Molto presto sul campo un team pieno di entusiasmo per affrontare i prossimi anni con nuova energia", ha scritto nella tarda serata di ieri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul rimpasto della giunta. "Si conclude una giornata di lavoro, una giornata di colloqui, confronti, verifiche e gratitudine verso chi ha espresso al meglio le proprie competenze e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Conto cheabbia una". Lo dice Matteo, ospite all''Aria pulita', su 7Gold. "La Moratti? Dal mio punto di vista è una garanzia", dice poi, riferendosi all'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti. "Chi è stata a Palazzo Marino penso possa fare bene anche da assessore". "Molto presto sul campo un team pieno di entusiasmo per affrontare i prossimi anni conenergia", ha scritto nella tarda serata di ieri il presidente della, Attilio Fontana, sul rimpasto della giunta. "Si conclude una giornata di lavoro, una giornata di colloqui, confronti, verifiche e gratitudine verso chi ha espresso al meglio le proprie competenze e ...

pfmajorino : Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste o… - fattoquotidiano : Sfiducia a Gallera, Salvini: “Rimpasto? Non faccio nomi, quando le cose saranno fatte lo saprete. La Lombardia deve… - fattoquotidiano : LA FRASE DI OGGI Gallera si vanta del flop-vaccini e dà la colpa ai medici in ferie. E Salvini lo scarica Sa bene c… - LaPresse_news : #Lombardia, verso rimpasto in Regione. @matteosalvinimi : “Squadra chiusa al 99%” ?? - TV7Benevento : Lombardia, Salvini: 'Entro oggi nuova squadra per Regione'... -