Lady Tonelli hot sui social, il commento del calciatore è esilarante (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Mi manca viaggiare con te”. Questa la didascalia della moglie di Lorenzo Tonelli, Claudia Manzella che ha postato uno scatto romantico su Instagram insieme al calciatore della Sampdoria mentre i due erano in vacanza alle Maldive. Ma ciò che sorprende è il commento di Tonelli sotto la foto: “Che tette”. Proprio a dimostrare quanta complicità e passione lega i due innamorati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Mi manca viaggiare con te”. Questa la didascalia della moglie di Lorenzo, Claudia Manzella che ha postato uno scatto romantico su Instagram insieme aldella Sampdoria mentre i due erano in vacanza alle Maldive. Ma ciò che sorprende è ildisotto la foto: “Che tette”. Proprio a dimostrare quanta complicità e passione lega i due innamorati. SportFace.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Lady Tonelli: 'Speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SELFIE - Lady Tonelli: 'Speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SELFIE - Lady Tonelli: 'Speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021' - apetrazzuolo : SELFIE - Lady Tonelli: 'Speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021' - napolimagazine : SELFIE - Lady Tonelli: 'Speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021' -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Tonelli Sampdoria, Ranieri: "Milan fortissimo, nel primo tempo padrone del campo" Corriere dello Sport.it Lady Tonelli hot sui social, il commento del calciatore è esilarante

“Mi manca viaggiare con te”. Questa la didascalia della moglie di Lorenzo Tonelli, Claudia Manzella che ha postato uno scatto romantico su Instagram insieme al calciatore dell ...

SELFIE - Lady Tonelli: "Speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021"

"Non è un fotografo e si vede...ad ogni modo speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021 @lorenzotonelli #happynewyear #nye #family #husbandandwife", scrive su Instagam Claudia, mogli ...

“Mi manca viaggiare con te”. Questa la didascalia della moglie di Lorenzo Tonelli, Claudia Manzella che ha postato uno scatto romantico su Instagram insieme al calciatore dell ..."Non è un fotografo e si vede...ad ogni modo speriamo di essere in grado di rendere grandioso questo 2021 @lorenzotonelli #happynewyear #nye #family #husbandandwife", scrive su Instagam Claudia, mogli ...