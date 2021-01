Isola dei Famosi: ex gieffina si è candidata per l’edizione 2021…ma è incinta! (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Isola dei Famosi tornerà a marzo con Ilary Blasi e se molti vip sono già stati contattati, tanti altri si sono candidati. Fra questi ultimi anche la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi, Federica Lepanto, che circa tre settimane fa ha confessato ai microfoni del programma radiofonico Whiteissimo: “Dopo il Grande Fratello credo di essere stata gestita male dalla mia agenzia, adesso è difficile tornare a lavorare perché ho perso tutti i contatti, ma da parte mia rimane sempre la possibilità di rimettersi in gioco. Farei L’Isola dei Famosi, ma non so se alla tv interessa ancora avermi”. Una candidatura spontanea di fatto vana, perché proprio ieri Federica Lepanto ha annunciato – tramite un post Instagram di sua mamma – di essere incinta. Visualizza questo post su ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’deitornerà a marzo con Ilary Blasi e se molti vip sono già stati contattati, tanti altri si sono candidati. Fra questi ultimi anche la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi, Federica Lepanto, che circa tre settimane fa ha confessato ai microfoni del programma radiofonico Whiteissimo: “Dopo il Grande Fratello credo di essere stata gestita male dalla mia agenzia, adesso è difficile tornare a lavorare perché ho perso tutti i contatti, ma da parte mia rimane sempre la possibilità di rimettersi in gioco. Farei L’dei, ma non so se alla tv interessa ancora avermi”. Una candidatura spontanea di fatto vana, perché proprio ieri Federica Lepanto ha annunciato – tramite un post Instagram di sua mamma – di essere incinta. Visualizza questo post su ...

