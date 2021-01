«Isola dei Famosi 2021» | anche Brando Giorgi nel cast

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe cominciare a marzo, una volta concluso il Festival di Sanremo. Su Canale 5, con la conduzione, inedita, di Ilary Blasi e la promessa di restare in Honduras, dovrebbe potersi vedere altro rispetto al Grande Fratello Vip, la cui durata si è estesa oltre i quattro mesi. Chi, però, tra i famosi sia destinato a partire per l’isola, ancora, non è stato detto.

