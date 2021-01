I fatti di Washington visti dalla Cina

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In, i violenti scontri che hanno macchiato di sangue Capitol Hill, cuore degli Stati Uniti, non sono affatto passati affatto inosservati. “Il Campidoglio americano preso d’assalto”, è il titolo dell’articolo di apertura della versione online del China Daily. Il Global Times segue a ruota con un paio di commenti: uno in cui si evidenzia InsideOver.

Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - Capezzone : Su @atlanticomag, grazie al direttore @jimmomo, il commento a mio avviso migliore e più articolato sui fatti di Was… - riccardo_fra : I fatti di #Washington rappresentano una pericolosa deriva che mina alle fondamenta i diritti e le libertà del popo… - AristarcoScann1 : RT @velo_di_maia: #Meloni e #Salvini hanno generato tanti aspiranti terroristi! Esagerato? Andatevi a leggere i commenti dei fan della #fas… - kovacs65192495 : RT @graziano_delrio: Un colpo gravissimo alla democrazia: i fatti di #Washington dimostrano che il populismo non scherza e pretende di sost… -

Tuttavia, in risposta alla domanda se pensasse Donald Trump fosse direttamente responsabile per i fatti accaduti, responsabilità ammessa peraltro da alcuni membri del suo governo come la ministra dell ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Nella notte delle grandi tensioni politiche in America, la Nba scende in campo in undici città. Prima delle partite si inginocchiano i giocatori di Boston, Miami, Golden State ...