Gattuso ha troppi broccoli spacciati per asparagi (Di giovedì 7 gennaio 2021) FALLI DA DIETRO – 16a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Tragedia e grottesco. La mancanza di scrupoli di un individuo che con i suoi giochetti mette in pericolo la stabilità di un intero paese. Poi anche le immagini che rimbalzano dal Campidoglio. E che rendono tutti più insicuri. I commentatori italiani nella chilometrica diretta imbrogliano le carte e contribuiscono a incupire vieppiù la giornata. Passo al campionato.Cadono le milanesi e la Juve sfonda le porte del club scudetto. Il Milan è malandato. È privo di sette titolari e Padre Pioli deve inventarsi un Calabria a centrocampo perché di centrali proprio non ne ha più manco uno. Il Pirlocchio come al solito sbaglia formazione. Ma azzecca Chiesa a destra per frenare le incursioni di Theo. È l’arma vincente. Perché Federico è in forma stellare. Due gol e un palo. Partita equilibrata fino al raddoppio dell’ex fiorentino. Una mazzata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021) FALLI DA DIETRO – 16a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Tragedia e grottesco. La mancanza di scrupoli di un individuo che con i suoi giochetti mette in pericolo la stabilità di un intero paese. Poi anche le immagini che rimbalzano dal Campidoglio. E che rendono tutti più insicuri. I commentatori italiani nella chilometrica diretta imbrogliano le carte e contribuiscono a incupire vieppiù la giornata. Passo al campionato.Cadono le milanesi e la Juve sfonda le porte del club scudetto. Il Milan è malandato. È privo di sette titolari e Padre Pioli deve inventarsi un Calabria a centrocampo perché di centrali proprio non ne ha più manco uno. Il Pirlocchio come al solito sbaglia formazione. Ma azzecca Chiesa a destra per frenare le incursioni di Theo. È l’arma vincente. Perché Federico è in forma stellare. Due gol e un palo. Partita equilibrata fino al raddoppio dell’ex fiorentino. Una mazzata ...

