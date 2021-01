Due accordi per EmiliaRomagnaWifi anche negli ultimi 50 comuni mancanti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un’Emilia-Romagna sempre più digitale e connessa che, grazie a una rete wifi pubblica che si estende a tutto il territorio senza escludere nessun comune, sperimenta le ultime tecnologie e si rafforza in particolare negli spazi pubblici, dai parchi alle spiagge fino agli impianti e spazi sportivi. A rendere possibile questo risultato, due accordi paralleli che la Regione ha stretto con il ministero dello Sviluppo economico e la Commissione europea, formalizzati recentemente con due delibere di Giunta. Da Piacenza a Rimini tutti i cittadini potranno collegarsi alla rete pubblica regionale EmiliaRomagnaWifi – in grado di garantire un accesso ad Internet facile, gratuito e veloce – senza bisogno di autenticarsi e attivo tutti i giorni 24 ore su 24: il segnale sarà esteso ai 50 comuni non ancora raggiunti dalla rete ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un’Emilia-Romagna sempre più digitale e connessa che, grazie a una rete wifi pubblica che si estende a tutto il territorio senza escludere nessun comune, sperimenta le ultime tecnologie e si rafforza in particolarespazi pubblici, dai parchi alle spiagge fino agli impianti e spazi sportivi. A rendere possibile questo risultato, dueparalleli che la Regione ha stretto con il ministero dello Sviluppo economico e la Commissione europea, formalizzati recentemente con due delibere di Giunta. Da Piacenza a Rimini tutti i cittadini potranno collegarsi alla rete pubblica regionale– in grado di garantire un accesso ad Internet facile, gratuito e veloce – senza bisogno di autenticarsi e attivo tutti i giorni 24 ore su 24: il segnale sarà esteso ai 50non ancora raggiunti dalla rete ...

PONTEDERA di Carlo Baroni Metalmeccanica a due velocità. Preoccupano le piccole e medie imprese. Mentre le due ruote corrono più veloci del Covid. Questo non vuol dire che la pandemia non stia facendo ...

