Dayane Mello svela un trauma al GF Vip: "A 16 anni ho provato a morire, mi sono svegliata con le convulsioni"

In questi giorni Dayane Mello si sta molto aprendo con Mario Ermito al GF Vip, al punto che gli ha raccontato un trauma vissuto quando era adolescente di cui non aveva mai fatto parola a nessuno. La concorrente ha svelato di aver tentato il suicidio quando aveva 16 anni. I fan di Twitter, che in quel momento erano sintonizzati sulla diretta del reality show, sono rimasti spiazzati dal racconto e non hanno potuto fare a meno di mostrare compassione per la protagonista. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Dayane Mello racconta il suo trauma

Dayane Mello ha raccontato un trauma vissuto. La modella è, sicuramente, tra i protagonisti più emblematici e amati di questa edizione del

