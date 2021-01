Con l’ex consigliere di Trump che cita un pezzo di Capezzone, abbiamo chiuso il cerchio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Altro punto messo a referto per i Trumpers di casa nostra che, a quanto pare, sono anche abbastanza orgogliosi di quanto accaduto. Con molta soddisfazione, infatti, La Verità ha dato risalto al fatto che l’ex consigliere di Donald Trump, George Papadopoulos, che è stato coinvolto nel Russiagate, nelle ultime ore ha retwittato un articolo a firma di Daniele Capezzone che si inserisce nel solco di quello che vi avevamo raccontato ieri, ovvero alla notizia – che, lo ripetiamo a scanso di equivoci, non ha alcuna conferma – della partecipazione dell’ambasciata statunitense a Roma (quella in via Veneto) nella vittoria elettorale di Joe Biden contro Donald Trump. LEGGI ANCHE > Il tweet della Meloni su Trump che lo fa passare quasi per pacificatore George Papadopoulos e la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Altro punto messo a referto per iers di casa nostra che, a quanto pare, sono anche abbastanza orgogliosi di quanto accaduto. Con molta soddisfazione, infatti, La Verità ha dato risalto al fatto chedi Donald, George Papadopoulos, che è stato coinvolto nel Russiagate, nelle ultime ore ha retwittato un articolo a firma di Daniele Cane che si inserisce nel solco di quello che vi avevamo raccontato ieri, ovvero alla notizia – che, lo ripetiamo a scanso di equivoci, non ha alcuna conferma – della partecipazione dell’ambasciata statunitense a Roma (quella in via Veneto) nella vittoria elettorale di Joe Biden contro Donald. LEGGI ANCHE > Il tweet della Meloni suche lo fa passare quasi per pacificatore George Papadopoulos e la ...

