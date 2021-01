“C’è un’altra!”. UeD, fulmine a ciel sereno per Gemma Galgani. La dama impietrita dalla notizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Puntata movimentata quella di ‘Uomini e Donne’, con Gemma Galgani ancora una volta protagonista assoluta. Non ha vissuto momenti gioiosi la dama torinese, che ha dovuto apprendere una brutta notizia in studio. Lei sta proseguendo comunque la sua conoscenza con il cavaliere Maurizio, infatti ha anche rilasciato qualche dichiarazione importante: “C’è grande complicità, stiamo molto bene insieme”. Ricordiamo che aveva anche confessato di essere andata oltre con l’uomo. La Galgani era stata travolta dalla passione e aveva trascorso una notte indimenticabile con lui. Il feeling cresce di giorno in giorno e la donna sogna anche un’uscita dal programma con Maurizio al suo fianco. Sono tantissime le voci che fanno infatti riferimento alla possibilità che dopo tanti anni, la protagonista del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Puntata movimentata quella di ‘Uomini e Donne’, conancora una volta protagonista assoluta. Non ha vissuto momenti gioiosi latorinese, che ha dovuto apprendere una bruttain studio. Lei sta proseguendo comunque la sua conoscenza con il cavaliere Maurizio, infatti ha anche rilasciato qualche dichiarazione importante: “C’è grande complicità, stiamo molto bene insieme”. Ricordiamo che aveva anche confessato di essere andata oltre con l’uomo. Laera stata travoltapassione e aveva trascorso una notte indimenticabile con lui. Il feeling cresce di giorno in giorno e la donna sogna anche un’uscita dal programma con Maurizio al suo fianco. Sono tantissime le voci che fanno infatti riferimento alla possibilità che dopo tanti anni, la protagonista del ...

Lorena63139743 : RT @patty75443750: Nemmeno una nuvola chi lo diceva mah oggi non mi faccio' polemicare' c'è #DayDreamer #CanYaman #DemetÖzdemir perciò... U… - valee_101 : RT @edvyildiz: se questi due non sono innamorati io non ci ho capito niente dell'amore. mi arrendo. di fronte a foto del genere non posso p… - CavalieriYlenia : RT @edvyildiz: se questi due non sono innamorati io non ci ho capito niente dell'amore. mi arrendo. di fronte a foto del genere non posso p… - sedpeiorap : @MinutemanItaly @Joker__Reloaded C’è un’altra opzione temo. Io esco (e so perché e l’ho sempre saputo) ma dovete la… - ayshtfryht : RT @edvyildiz: se questi due non sono innamorati io non ci ho capito niente dell'amore. mi arrendo. di fronte a foto del genere non posso p… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è un’altra Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia