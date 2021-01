Beatrice Barichella | «L’ottimismo ti salva la vita»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il sogno di diventare un’attrice Beatrice Barichella lo ha accarezzato la prima volta sul set di We Are Who We Are, la serie di Luca Guadagnino trasmessa su Sky Atlantic lo scorso autunno. «Prima volevo fare la interior designer» spiega Beatrice al telefono dalla sua casa di Roma, città dove si è trasferita a ottobre proprio per studiare recitazione e ambire a ruoli e a progetti importanti. Originaria di Padova, cullata dal profumo dei castagni e dei lecci dei Colli Euganei, Beatrice partecipa ai provini della serie che le ha cambiato la vita per saltare la lezione di matematica: «Quando abbiamo saputo che si facevano dei provini per le comparse nella mia scuola, io e i miei compagni ci siamo fiondati subito, ma era un gioco. Nel giro di due mesi, invece, sono stata contattata per un ruolo minore: avevo vinto il ruolo di Sole, ma poi Luca mi disse che, se volevo quello di Valentina, era mio. Il giorno dopo ero sul set». Vent’anni, solare e con tanta voglia di fare, Beatrice ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo del cinema, conservando l’umiltà che l’ha sempre accompagnata nella sua vita. https://www.youtube.com/watch?v=oHRlENfhCa8