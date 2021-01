BCE | aspettative di crescita legate a evoluzione pandemia e successo campagne vaccinali

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nonostante le prospettive “incoraggianti” date dall’avvio delle vaccinazioni, la“continua a porre gravi rischi per la salute pubblica e per le economie dell’area dell’euro e del resto del mondo”. Lo scrive la BCE nel Bollettino economico, che prevede anche un impatto a breve termine sull’economia e una debolezza dell’inflazione più protratti di quanto previsto in precedenza. La BCE stima “un nuovo calo significativo dell’attività nel quarto trimestre, sebbene in misura molto inferiore rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre di quest’anno” e osserva che, sebbene l’attività nel settore manifatturiero continui a reggere bene, il settore dei servizi è gravemente frenato dai nuovi aumenti dei casi. Guardando al futuro, ledia medio termine rimangono strettamente...