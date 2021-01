Bambino positivo, a 7 anni, perde la memoria: “Colpa del virus” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra le tante persone colpite dalla pandemia c’è anche un Bambino positivo, che ha sviluppato per questo motivo anche una perdita di memoria. Un Bambino positivo ha finito con il perdere la memoria dopo che la lotta al virus lo ha portato a contrarre una malattia rara. Questa vicenda è capitata al piccolo Logan Welsh, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra le tante persone colpite dalla pandemia c’è anche un, che ha sviluppato per questo motivo anche una perdita di. Unha finito con ilre ladopo che la lotta allo ha portato a contrarre una malattia rara. Questa vicenda è capitata al piccolo Logan Welsh, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Dali_pd : @tartarugacinica @soloscatole In Veneto se il bambino è positivo e non in quarantena fiduciaria va in quarantena tu… - ValeriaTomei75 : @RobertoBurioni @vitalbaa qui in Liguria non è stato ad oggi nemmeno fatto così. Se bambino positivo (perchè magari… - NeodiMatrix : RT @Fiordaligi25: @manufalcetti @sottoinchiesta Bambino cattivo...è un ossimoro, secondo me. I bambini possono essere irrequieti, eccessiva… - marghebolena : @Piero_demedici @annabolenaf hai presente la foto di prima dove avevo le lacrime agli occhi? bene, ero con… - CronacaSocial : ?? #Covid19, positivo un bambino di 18 giorni: “Non deve accadere ad altri genitori”. LA STORIA??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino positivo Covid, avviati screening nei comuni del Brindisino: un bambino positivo BrindisiReport Covid nei bambini, sindrome misteriosa colpisce anche il piccolo Eugenio

Un’altra storia a lieto fine. Quella del piccolo Eugenio, un bambino di 9 anni, colpito dal covid all’inizio di novembre e salvo grazie ai pediatri del Ruggi. La notizia la riporta stamane Il Mattino.

Bambino positivo, a 7 anni, perde la memoria: “Colpa del virus”

Tra le tante persone colpite dalla pandemia c'è anche un bambino positivo, che ha sviluppato per questo motivo anche una perdita di memoria ...

Un’altra storia a lieto fine. Quella del piccolo Eugenio, un bambino di 9 anni, colpito dal covid all’inizio di novembre e salvo grazie ai pediatri del Ruggi. La notizia la riporta stamane Il Mattino.Tra le tante persone colpite dalla pandemia c'è anche un bambino positivo, che ha sviluppato per questo motivo anche una perdita di memoria ...