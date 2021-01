Bambina di 16 mesi morta poco dopo l’adozione: arrestati i due genitori (Di giovedì 7 gennaio 2021) Due genitori sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso la propria figlia adottiva di soli 16 mesi, morta nell’ottobre dello scorso anno. dopo mesi di indagine, sono emersi particolari agghiaccianti sulla morte di Jung In, la Bambina di soli 16 mesi deceduta a Seul poco tempo dopo essere stata presa in adozione. I due L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 7 gennaio 2021) Duesono staticon l’accusa di aver ucciso la propria figlia adottiva di soli 16nell’ottobre dello scorso anno.di indagine, sono emersi particolari agghiaccianti sulla morte di Jung In, ladi soli 16deceduta a Seultempoessere stata presa in adozione. I due L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Bambina mesi Bimba di 16 mesi muore pochi mesi dopo essere stata adottata: uccisa di botte da sua madre Il Mattino Chiara Ferragni e Fedez figlia: come si chiamerà e quando nascerà

Manca poco, davvero poco, alla nascita della figlia di Fedez e Chiara Ferragni. Contrariamente a quanto trapelato nei mesi scorsi la bambina non nascerà in primavera bensì il prossimo febbraio. È stat ...

‘Ndrangheta, la lettera del pentito: “Lo Stato strappi mia figlia dalle mani dei clan”

“La bambina è in mano alla ‘ndrangheta ed usata come merce di scambio. Chiedo solo giustizia”. Sono le parole di Emanuele Mancuso, rampollo della cosca di Limbadi e primo pentito dell’omonima famiglia ...

