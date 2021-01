Assedio a Capitol Hill, le abissali differenze con Black Lives Matter e le verità su Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump, sorge inevitabilmente il raffronto fra il massiccio impiego delle forze dell’ordine in occasione delle proteste del movimento Black Lives Matter e la risposta pressoché inesistente, oltre che lentissima, di ieri delle forze dell’ordine Dopo la paura e lo sgomento iniziale, in tutto il mondo iniziano a palesarsi le prime analisi a sangue caldo dell’Assedio di ieri dei Trump-supporter a Capitol Hill, durante il quale hanno perso la vita 4 persone. A destare stupore in tutto il mondo è stata, al di là del fatto in sé, la facilità con la quale i manifestanti hanno assediato una struttura istituzionale come quella di Capitol Hill e la lentezza e il blando ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di, sorge inevitabilmente il raffronto fra il massiccio impiego delle forze dell’ordine in occasione delle proteste del movimentoe la risposta pressoché inesistente, oltre che lentissima, di ieri delle forze dell’ordine Dopo la paura e lo sgomento iniziale, in tutto il mondo iniziano a palesarsi le prime analisi a sangue caldo dell’di ieri dei-supporter a, durante il quale hanno perso la vita 4 persone. A destare stupore in tutto il mondo è stata, al di là del fatto in sé, la facilità con la quale i manifestanti hanno assediato una struttura istituzionale come quella die la lentezza e il blando ...

Agenzia_Ansa : Capitol Hill sotto assedio, c'è un ferito. Biden: 'E' un'insurrezione, #Trump vada in tv e fermi tutto'… - Open_gol : Capitol hill è sotto assedio. I supporter di Trump hanno fanno irruzione al Congresso mentre era in corso la ratifi… - Agenzia_Italia : Biden: 'Democrazia sotto assedio. Trump vada in tv' - Giornaleditalia : Usa, dentro Capitol Hill: immagini dall'assedio - rinar30 : RT @Affaritaliani: Usa, dentro Capitol Hill: immagini dall'assedio -