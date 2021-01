Abiti Grande Fratello Vip 5 | di chi sono e chi li paga?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci alVip 5 ha sempre indossatoe gioielli molto costosi. Anche gli altri concorrenti a partire da Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Stefania Orlando, Dayane Mello e via dicendo, hanno sempre sfoggiato outfit di un certo tipo durante la diretta, la maggior parte delle volte si tratta didi marca che hanno prezzi molti alti. Da qui in tanti sichiesti se questi vestititi dal programma e soprattutto di chi. Di chiglidel? Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 indossava bracciali da 100mila euro e calzature da 650 euro ma non è la sola ad aver sfoggiato outfit stellari. Giulia Salemi, ultimamente ...