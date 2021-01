2021 | l’anno dei ponti inesistenti e quando organizzare weekend e vacanze

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Nell’anno in cui non vediamo l’ora di tornare viaggiare, dopo mesi fermi per via della pandemia e finalmente speranzosi per l’arrivo del vaccino anti-Covid, le occasioni per partire non saranno molte, almeno guardando il calendario. Il 2021 è decisamente avaro per i viaggiatori: le feste cadono per la maggior parte nei fine settimana e quindi le opportunità per sfruttare weekend lunghi e ponti per mini vacanze, sempre che le misure anti Covid lo consentano, ridotte.