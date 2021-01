Washington: scontri davanti al parlamento fra sostenitori Trump e Polizia, sospesa la certificazione della vittoria di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Capitol Police, la forza di Polizia di Washington addetta alla sicurezza del complesso di Capitol Hill, che ospita il Congresso, ha chiesto rinforzi, dopo essere stata sopraffatta dai manifestanti, che hanno fatto irruzione nell'edificio. Lo riporta la Cnn Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Capitol Police, la forza didiaddetta alla sicurezza del complesso di Capitol Hill, che ospita il Congresso, ha chiesto rinforzi, dopo essere stata sopraffatta dai manifestanti, che hanno fatto irruzione nell'edificio. Lo riporta la Cnn

Agenzia_Ansa : Scontri a #Washington tra i fan di Trump e la polizia #ANSA - MediasetTgcom24 : Usa, Trump: 'Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria' | A Washington migliaia di persone in piazza per… - fanpage : Caos a #Washington, i sostenitori di #Trump invadono il Congresso facendo irruzione a Capitol Hill - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Scontri a #Washington tra i fan di Trump e la polizia #ANSA - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: Scontri a #Washington tra i fan di Trump e la polizia #ANSA -