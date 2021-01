Usa, il dem Warnock vince in Georgia, testa a testa fra Ossoff e Perdue: Biden sogna la doppietta per il Senato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mike can send it back! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Proiezioni La tv via cavo Newsmax ha proiettato il dem Raphael Warnock come vincitore di uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mike can send it back! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Proiezioni La tv via cavo Newsmax ha proiettato il dem Raphaelcome vincitore di uno dei due ballottaggi inper il. ...

FidanzaCarlo : I danni del #politicamentecorretto arrivano anche al #congresso degli #StatiUniti. I #Dem storpiano pure la parola… - SasageyoESM : RT @albo_interista: La strategia del GOP dell’ultimo anno di paragonare i Dem USA ai socialisti venezuelani e cubani o ai comunisti cinesi,… - albo_interista : La strategia del GOP dell’ultimo anno di paragonare i Dem USA ai socialisti venezuelani e cubani o ai comunisti cin… - AttilioGugiatti : RT @AntonellaColoru: Succedono cose interessanti in #Georgia #USA: per la prima volta da decenni i #DEM evitano di puntare sui soliti white… - we_ci65 : RT @AntonellaColoru: Succedono cose interessanti in #Georgia #USA: per la prima volta da decenni i #DEM evitano di puntare sui soliti white… -